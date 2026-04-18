Abi aumentano ancora i prestiti a marzo +2,4%

A marzo 2026, i prestiti alle imprese e alle famiglie sono aumentati del 2,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando un incremento rispetto al +2,2% di febbraio. Questo dato conferma il proseguimento della crescita avviata a marzo 2025, con l’ammontare complessivo dei prestiti in espansione rispetto ai mesi precedenti.

A marzo 2026, l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,4% su base annua, in accelerazione rispetto al +2,2% registrato a febbraio, proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025. Per le famiglie si tratta del quindicesimo mese consecutivo di incremento, mentre per le imprese è il nono mese consecutivo di crescita dei prestiti. Infatti, a febbraio 2026 i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6%, mentre quelli alle imprese dell'1,8%. Lo scrive l' Abi nel rapporto mensile. Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,98% (come nel mese precedente) mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,26% (3,33% nel mese precedente e 5,45% a dicembre 2023).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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