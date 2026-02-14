Abi | a gennaio ammontare prestiti a imprese e famiglie +1,9%

L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha comunicato che a gennaio i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati dell’1,9%, confermando un trend di crescita ininterrotto da quasi un anno. La causa principale di questo incremento risiede nella maggiore disponibilità di credito, che ha portato molte aziende e famiglie a chiedere finanziamenti per investimenti e spese quotidiane. In particolare, le nuove richieste di prestiti hanno registrato un balzo significativo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo i dati diffusi dall’Abi.

Roma, 14 feb. (askanews) – A gennaio l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita. E’ quanto rileva il rapporto mensile dell’Abi, sottolineando che a dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2%. Per le famiglie, ricorda l’associazione bancaria, è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. A gennaio il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,97% (3,96% nel mese precedente).🔗 Leggi su Ildenaro.it

A dicembre 2025, i prestiti a famiglie e imprese in Italia sono aumentati del 2,3% rispetto all’anno precedente, segnando un leggero incremento rispetto al mese precedente.

