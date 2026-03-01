La banca Bcc Romagnolo ha concluso il 2025 con risultati finanziari positivi. L’utile netto si è attestato a 12,2 milioni di euro, contribuendo a un aumento del patrimonio che ha raggiunto i 110 milioni di euro. In questo periodo, i prestiti concessi a famiglie e imprese sono cresciuti, rafforzando la posizione della banca nel settore.

Si chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo. L’ utile netto, che si è attestato a 12,2 milioni di euro, ha prodotto un incremento del patrimonio che ha raggiunto i 110 milioni di euro. La compagine sociale tocca la soglia dei 7.780 Soci. "È stato un anno di eccellente lavoro, che ha portato risultati significativi sotto il profilo economico e patrimoniale e di questo va dato merito alla struttura della banca. Pur di fronte ad uno scenario macroeconomico incerto, segnato da tensioni geopolitiche e dinamiche commerciali complesse, Bcc Romagnolo conferma il proprio ruolo di banca di riferimento per il territorio, una banca fatta di relazioni con le persone con soluzioni personalizzate per credito, risparmio e protezione assicurativa, e con crescente attenzione ai temi ESG ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, aumentano i prestiti a famiglie e imprese

Leggi anche: Abi: prestiti a famiglie e imprese +2,3% a dicembre

Tutti gli aggiornamenti su Bcc Romagnolo.

Argomenti discussi: Bcc Romagnolo, aumentano i prestiti a famiglie e imprese.

Volley serie D maschile, la BCC Romagnolo supera Bologna e consolida il terzo postoSuccesso pieno e tre punti in cassaforte per la BCC Romagnolo nel campionato di serie D maschile. Nella terza giornata del girone di ritorno i ragazzi di coach Rizzo hanno superato con un netto 3-0 ... forli24ore.it

Bcc Romagnolo, avanti così. Successo netto su BolognaVolley D maschile, prova di carattere della formazione di coach Rizzo che si tiene stretto il terzo posto in classifica in piena zona playoff. msn.com