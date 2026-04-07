Vandali a Albissola | querela e video per dare la caccia ai colpevoli

A Albissola Marina, un episodio di vandalismo ha portato alla denuncia ufficiale da parte di un rappresentante comunale. Il funzionario, in qualità di sostituto temporaneo del sindaco, ha presentato una querela alla polizia municipale dopo che sono stati diffusi sui social media dei video che mostrano i danni al patrimonio pubblico. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Luigi Silvestro, nel ruolo di sostituto pro tempore del sindaco Nasuti, ha presentato una denuncia e querela presso la polizia municipale per colpire l’impunità di chi ha danneggiato il patrimonio pubblico di Albissola Marina. L’azione legale mira a individuare i responsabili di un atto vandalico avvenuto in zona piazza Lam, dove un paletto dissuasore è stato rotto e la pavimentazione circostante è stata divelta. L’intervento giudiziario non si limita alla ricerca dei colpevoli, ma punta a ottenere il risarcimento dei danni da parte delle famiglie dei figli che hanno colpito la collettività. Il provvedimento si inserisce in una strategia di tolleranza zero contro chi attacca la città con gesti violenti, cercando di tutelare la serenità dei cittadini onesti che subiscono le conseguenze di tali azioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vandali a Albissola: querela e video per dare la caccia ai colpevoli Pamela Genini, 90 giorni per capire chi ha profanato il corpo. Caccia ai colpevoli: la Procura segue tre piste diverseBergamo, 4 aprile 2026 – ”Accertare le modalità di separazione della testa e del collo dal tronco, individuare lo strumento impiegato, verificare... Valsolda, distrutti tutti gli autovelox: è caccia ai vandaliVandalismi nel comune di Valsolda, dove sono stati distrutti tutti gli autovelox presenti sul territorio.