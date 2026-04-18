ABB licenziamenti improvvisi a Vittuone | scoppia lo sciopero nazionale

Due operai del magazzino Elip di Vittuone sono stati licenziati senza preavviso dalla multinazionale ABB. La decisione ha portato a uno sciopero nazionale dei lavoratori coinvolti. Nei giorni successivi, sono state organizzate manifestazioni in diverse città italiane per protestare contro i licenziamenti improvvisi e le modalità adottate dalla multinazionale. La situazione ha attirato l’attenzione dei sindacati e delle istituzioni locali.

Due operai del magazzino Elip di Vittuone sono stati allontanati dal proprio posto di lavoro presso la multinazionale ABB, con una decisione presa in modo immediato e senza alcun preavviso. L’azienda, che in Italia impiega oltre 5.000 persone, ha giustificato il provvedimento con una necessità di riorganizzazione della logistica, ma la tempistica dell’intervento ha scatenato una protesta sindacale che si è estesa a diversi stabilimenti del gruppo in tutta Italia. Il caso riguarda nello specifico un lavoratore di quarantacinque anni che, dopo aver prestato servizio per due anni e mezzo, è stato convocato in ufficio lo scorso martedì. In quell’occasione gli è stata consegnata la lettera di licenziamento e, subito dopo, l’uomo è stato accompagnato fuori dall’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ABB, licenziamenti improvvisi a Vittuone: scoppia lo sciopero nazionale Notizie correlate Leggi anche: Licenziamenti alla Chart Vrv, scatta lo sciopero Leggi anche: "Licenziamenti illegittimi e trasferimenti a orologeria", sindacati proclamano lo sciopero alla Mega