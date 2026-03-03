Licenziamenti alla Chart Vrv scatta lo sciopero

Alla Chart Vrv di Ornago, due lavoratori coinvolti nel settore della verniciatura in appalto hanno perso il lavoro, scatenando lo sciopero tra i dipendenti. La decisione di licenziare i dipendenti ha portato alla sospensione delle attività e all’adesione di molti al presidio di protesta. La situazione ha attirato l’attenzione su un caso di licenziamenti che ha coinvolto il personale dell’azienda.

"Verniciatura in appalto", saltano due posti di lavoro alla Chart Vrv di Ornago. Il marchio americano che si occupa di progettazione e costruzione di apparecchi per l'industria petrolchimica ed energetica ha consegnato le lettere di licenziamento a due dipendenti, frutto di una riorganizzazione interna. Immediata la reazione dei sindacati che ieri hanno proclamato due ore di sciopero. "Scelta immotivata", spiega Fiom-Cgil, che ha chiesto un incontro urgente alla direzione. Il faccia a faccia tra le parti è finito senza un ripensamento: i manager hanno confermato la decisione di sfoltire. "Non ci sono soluzioni alternative", hanno ribadito al tavolo.