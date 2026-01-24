A9 chiusure notturne tra Como Centro e Chiasso | tutte le prossime date e i percorsi alternativi

Sono state programmate chiusure notturne sulla A9 tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso, per eseguire lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie. Di seguito vengono illustrate le date previste e i percorsi alternativi disponibili, al fine di garantire un transito sicuro e fluido per gli utenti lungo questa tratta.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso restano confermate le chiusure notturne del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Il tratto sarà chiuso dalle 23:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio e dalle 22.🔗 Leggi su Quicomo.it

