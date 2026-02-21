A9 chiusure notturne tra Como Centro e Chiasso per trasporti eccezionali

La chiusura notturna della A9 tra Como Centro e Chiasso si verifica a causa di trasporti eccezionali che richiedono interventi straordinari. Durante le operazioni, le carreggiate saranno chiuse al traffico tra le due località, creando disagi per i viaggiatori. Le restrizioni dureranno dalle prime ore della sera fino alle prime del mattino. La circolazione subirà deviazioni e rallentamenti, quindi è consigliabile pianificare in anticipo gli spostamenti.

Chi percorre abitualmente la A9 nel tratto tra Como e il confine dovrà fare attenzione nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio. Per consentire il passaggio di trasporti eccezionali, l’autostrada subirà alcune chiusure mirate che interesseranno sia chi viaggia verso la Svizzera sia chi è diretto verso Lainate. Le modifiche scatteranno alle 22 e resteranno in vigore fino alle 5 del mattino. Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine italo-svizzero. Allo stesso tempo, non sarà percorribile il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como per chi viaggia verso Lainate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

