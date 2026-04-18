A26 ambulanza ribaltata | paziente critico in rianimazione dopo il caos

Nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile, un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada A26 tra Baveno e Carpugnino, che ha causato il suo ribaltamento. Un paziente trasportato a bordo si trova ora in condizioni critiche e si trova in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un violento incidente ha colpito un’ambulanza nel primo pomeriggio di questo sabato 18 aprile, provocando il ribaltamento del mezzo di soccorso sull’autostrada A26 tra Baveno e Carpugnino. Il sinistro, avvenuto intorno alle 14:30 al chilometro 186 in direzione Genova, ha causato il ferimento di tre persone, tra cui un paziente in condizioni critiche che è stato trasportato d’urgenza in rianimazione. Dinamica del sinistro e aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Le prime ricostruzioni fornite dalle autorità indicano che l’evento è scaturito da una perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, senza che siano stati coinvolti altri mezzi nella dinamica del ribaltamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A26, ambulanza ribaltata: paziente critico in rianimazione dopo il caos Notizie correlate Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feritiUn'ambulanza si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, sull'A26. Minaccia armi e droga: il paziente in rianimazione denunciaUn giovane di 22 anni, residente a Casalgrande, è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia dopo aver minacciato il personale medico in un... Tutti gli aggiornamenti Ambulanza si ribalta sull’A26: paziente sbalzato, è gravissimoIncidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, sull’autostrada A26 all’altezza del km 186, nei pressi di Stresa. Per cause in corso di accertamento, un’ambulanza si è ribaltata, senza il ... laprovinciadibiella.it Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feritiÉ successo nel tratto tra Baveno e Carpugnino, in direzione Genova. Ferito gravemente il paziente trasportato dal mezzo, che nello schianto è stato sbalzato fuori dall'ambulanza ... novaratoday.it