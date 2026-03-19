Un giovane di 22 anni di Casalgrande è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia dopo aver minacciato con armi e droga il personale medico in un ospedale di Modena. L’uomo è stato ricoverato in rianimazione e l’episodio è stato segnalato alle autorità. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Un giovane di 22 anni, residente a Casalgrande, è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia dopo aver minacciato il personale medico in un ospedale di Modena. Durante la degenza in terapia intensiva, il paziente ha paventato il possesso di armi per impedire che i sanitari scoprissero una quantità significativa di hashish nascosta nel suo garage. L’episodio ha avuto origine da un grave incidente stradale che ha costretto il 22enne a essere ricoverato con entrambe le braccia ingessate. Al risveglio, lo stato di forte agitazione del paziente ha portato a una telefonata al padre durante cui è stato registrato l’ordine di sgomberare il garage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minaccia armi e droga: il paziente in rianimazione denuncia

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