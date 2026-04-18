A1 Milano-Napoli | chiusa per una notte l’entrata del casello di Caserta Nord

Nella notte, l’accesso al casello di Caserta Nord sulla A1 Milano-Napoli sarà temporaneamente chiuso. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di ispezione su un cavalcavia presente in quella zona. La misura sarà valida per un solo periodo notturno, senza influire sulle altre uscite o sul traffico durante il giorno. I pendolari sono stati avvisati di questa modifica temporanea.

Sulla autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione su un cavalcavia, sarà disposta la chiusura notturna della stazione di Caserta Nord.Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22:00 di martedì 21 aprile fino alle ore 6:00 di mercoledì 22 aprile 2026 e riguarderà.🔗 Leggi su Casertanews.it

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