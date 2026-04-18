Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva italiana, ha dichiarato di voler scrivere un libro una volta raggiunti i settant’anni, esprimendo l’intenzione di avere idee e percorsi già pensati, anche legati a Sanremo. È una delle figure di spicco della televisione italiana e ha partecipato attivamente a questa stagione televisiva. La Clerici ha condiviso i propri progetti futuri senza entrare nei dettagli, mantenendo un tono diretto e spontaneo.

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha provato a immaginare il suo futuro lavorativo, non escludendo neanche il ritorno a Sanremo Antonella Clerici è una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana, anche nel corso di questa stagione. Dopo il successo di “The Voice Senior”, anche nella versione “Kids”, contrapposta da Rai 1 a “C’è posta per te”, ha avuto un successo inaspettato, riuscendo addirittura nella puntata finale a battere la temibile concorrenza di Maria De Filippi. I successi di prima serata – a cui si è aggiunto quest’anno anche lo spin off “The Voice Generations”, che in passato era solamente stato testato con due puntate – costituiscono però solo una parte dell’impegno in video della conduttrice.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A settant’anni sarò già a casa, farò altre cose. Mi piacerebbe scrivere un libro. Sanremo saprei come farlo e avrei anche delle idee”: così Antonella Clerici

Notizie correlate

“Non sarò sul palco di Sanremo perché avrei oscurato Chiello, il confronto lo penalizzava”: così Morgan sul ‘ritiro’ dalla serata delle coverHa fatto rumore la notizia lanciata nelle scorse ore dell’assenza di Morgan sul palco del Festival di Sanremo il prossimo 27 febbraio.

Sanremo 2027, è già iniziato il toto-conduttore: Antonella Clerici in pole positionMentre il count-down per la 76ª edizione del Festival di Sanremo è agli sgoccioli (si parte martedì 24 febbraio), si è già iniziato a parlare di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Antonella Clerici e l'offerta della Rai ai tempi di Sanremo: Mi proposero soldi, di tutto. Io chiesi solo una cosaOspite di Gianluca Gazzoli al BSMT, la conduttrice ha ripercorso anche il momento più delicato della sua carriera ... today.it

Antonella Clerici, il racconto choc sulla gravidanza ‘venduta’ ai giornali. Poi la commozione per FrizziOspite al BSMT di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha ricordato i momenti più difficili della maternità. E il trauma quando fu sostituita a La Prova del Cuoco. libero.it