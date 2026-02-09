Il toto-conduttore di Sanremo 2027 entra nel vivo. Antonella Clerici resta in pole position, mentre Carlo Conti ha già detto che non tornerà sul palco dell’Ariston. Resta da capire chi prenderà il suo posto e se anche Stefano De Martino sarà coinvolto. Intanto, i rumor si fanno sempre più insistenti, ma ancora nulla di ufficiale.

Mentre il count-down per la 76ª edizione del Festival di Sanremo è agli sgoccioli (si parte martedì 24 febbraio), si è già iniziato a parlare di quella del 2027. In particolare, i riflettori (e le orecchie) di appassionati e addetti al mestiere sono tutti puntati sul dopo Carlo Conti: chi salirà sul palco dell'Ariston per le cinque serate più seguite di tutta la televisione italiana? Il conduttore toscano ha già tracciato il confine del suo mandato all'Ariston, frenando le aspettative di chi sperava in una sua permanenza a lungo termine. Qualche settimana fa, ospite del podcast Pezzi - Dentro la musica, Conti ha chiarito senza giri di parole la sua posizione per il futuro a Sanremo: "Questo è il mio ultimo anno al festival come direttore artistico e presentatore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2027, è già iniziato il toto-conduttore: Antonella Clerici in pole position

Approfondimenti su Sanremo 2027

Mariah Carey si gode il backstage del festival, mentre Antonella Clerici si prepara per la prossima edizione di Sanremo nel 2027.

In vista di Sanremo 2026, Carlo Conti sta valutando le possibili co-conduttrici, con nomi come Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Barbara d'Urso, Clara e Vanessa Incontrada tra le candidature più accreditate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo 2027

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti ‘cancella’ De Martino: la frase (gelida) su chi lo sostituirà al Festival; Sanremo, Carlo Conti scarta De Martino: Al mio posto qualcuno con esperienza; Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa; Mariah Carey regina del backstage, Antonella Clerici verso Sanremo 2027 e torna la pace tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Sanremo, Carlo Conti ‘elimina’ De Martino: la frase (gelida) su chi lo sostituirà al FestivalIl direttore artistico della kermesse ha tracciato l’identikit del suo successore, escludendo forse definitivamente il conduttore di Affari Tuoi: perché ... libero.it

Carlo Conti scarica Stefano De Martino per Sanremo 2027: e se la colpa del pacco fosse della Ruota della Fortuna?Fino a pochi mesi fa, non c'erano dubbi: Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027. Ma adesso Carlo Conti gli tira il pacco: cosa è successo? Dopo gli ascolti record della Ruota della Fortuna ... mowmag.com

Antonella Clerici, dolore doppio in diretta. Tristezza immensa: "Ne sto salutando tanti..." facebook

Antonella Clerici conduce The Voice da 5 anni. Da allora è diventata il volto del programma, guidando con successo tutte le varianti del format e questa incredibile edizione di #TheVoiceKidsIT #TheVoiceKids x.com