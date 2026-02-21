Non sarò sul palco di Sanremo perché avrei oscurato Chiello il confronto lo penalizzava | così Morgan sul ‘ritiro’ dalla serata delle cover

Ha fatto rumore la notizia lanciata nelle scorse ore dell’ assenza di Morgan sul palco del Festival di Sanremo il prossimo 27 febbraio. Il cantautore sarebbe dovuto essere ospite di Chiello nella serata delle cover per interpretare “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Ma non sarà così. “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico” aveva spiegato sui social. La spiegazione di Morgan sulla sua assenza a Sanremo. Un “giallo” che sui social ha lasciato spazio a diverse interpretazioni, al punto che poco dopo lo stesso Morgan ha fatto una story tornando sulla questione approfondendola: “Per chi non ha capito la decisione di non apparire sul palco di Sanremo: dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

