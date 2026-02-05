Firenze si prepara a ricordare Mel Brooks, l’elfo che sussurrava all’orecchio del re. La compagnia Cult porta in scena il suo lavoro, un modo per riflettere sulla natura umana attraverso la comicità. Lo spettacolo andrà in scena nei prossimi giorni, attirando pubblico curioso di scoprire come Brooks riusciva a usare l’umorismo per parlare di temi complessi.

Firenze, 5 febbraio 2026 - Sul filo del rasoio. E' la vita del commediografo, "un piccolo elfo lascivo che sussurra nell'orecchio del re", raccontando sempre la verità sul comportamento umano. E' la storia di Melvin James Kaminsky, conosciuto da un secolo come Mel Brooks: nato a Brooklyn nel 1926 da genitori ebrei, ultimo di quattro figli, perse il padre ad appena due anni, e fu costretto a sviluppare precocemente il proprio talento comico per difendersi dai compagni di scuola, più grossi di lui per statura e corporatura. Durante la Seconda Guerra Mondiale, intratteneva i compagni di reparto con imitazioni, parodie e sketches: il successo tra i commilitoni lo spinse a proseguire anche dopo il ritorno alla vita civile, esibendosi in alcuni locali notturni della sua città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compagnia Cult: Mel Brooks, l'elfo che sussurrava all'orecchio del re

A poche settimane dal suo novantesimo compleanno, Mel Brooks si prepara a festeggiare le sue 100 candeline.

Mel Brooks riflette sul suo passato con sincerità, riconoscendo alcuni atteggiamenti di arroganza e ingenuità.

