A Pizzighettone spunta strada rinascimentale | scoperta nei lavori alle Casematte svela l’evoluzione del borgo

Durante i lavori di ristrutturazione delle casematte sul lato nord a Pizzighettone, sono emerse le tracce di un’antica strada risalente al periodo rinascimentale. La scoperta è avvenuta nel corso di interventi finalizzati all’adattamento degli spazi per nuove attività commerciali. La strada, che si snoda nel centro storico, testimonia un passaggio importante nella storia del borgo e la sua evoluzione nel tempo.

Pizzighettone (Cremona), 18 aprile 2026 -È un’antica strada rinascimentale, quella emersa a Pizzighettone durante i lavori di ristrutturazione delle casematte lato nord volti a ricavare sedi di alcune attività commerciali. Si tratta di un tratto di strada, ciottoli e laterizi, che avrebbe un orientamento diverso rispetto agli edifici attuali, risalendo ad un’epoca antecedente la realizzazione delle attuali casematte, collocandosi verosimilmente in epoca rinascimentale. Durante gli scavi in trincea per la riqualificazione dell’area, qualche mese fa, erano affiorate alcune tracce, che tuttavia non potevano far presupporre che sotto si sarebbe trovato un tratto di strada di questo tipo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Pizzighettone spunta strada rinascimentale: scoperta nei lavori alle Casematte, svela l’evoluzione del borgo Notizie correlate Leggi anche: Musica, maschere e danze: festa del Carnevale rinascimentale nel borgo medievale di Carini Udine, spuntano dal sottotetto i compiti di scuola dei bambini del 1944: la scoperta degli operai durante i lavori alle elementari – Le fotoDurante i lavori di restauro della scuola primaria Ippolito Nievo di Udine, sono riemersi alcuni compiti scolastici risalenti alla Seconda guerra...