Musica maschere e danze | festa del Carnevale rinascimentale nel borgo medievale di Carini

Dal 14 al 15 e il 17 febbraio il borgo medievale di Carini cambia volto. Le vie si riempiono di luce, musica e maschere di un’altra epoca e l’aria profuma di cibo e spezie. Mangiafuoco, giocolieri, cartomanti, danze rinascimentali, mercanti e sapori trasformeranno la passeggiata in festa animando.🔗 Leggi su Palermotoday.it

