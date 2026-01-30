Udine spuntano dal sottotetto i compiti di scuola dei bambini del 1944 | la scoperta degli operai durante i lavori alle elementari – Le foto

Durante i lavori di restauro della scuola primaria Nevio di Udine, gli operai hanno scoperto, nascosti nel sottotetto, alcuni compiti di scuola dei bambini del 1944. Le foto di questi documenti antichi sono state condivise sui social, mentre i lavori continuano senza sosta.

Durante i lavori di restauro della scuola primaria Nevio di Udine, sono riemersi alcuni compiti scolastici risalenti alla Seconda guerra mondiale. La scoperta è avvenuta poco prima di Natale, quando gli operai impegnati nell’efficientamento energetico dell’edificio hanno trovato, nascosti nelle intercapedini del sottotetto, alcuni fogli ingialliti dal tempo. Si tratta di quaderni e pagine sciolte appartenenti agli alunni di una classe di quinta elementare del 1944. In alto, scritti con una calligrafia ordinata e sorprendentemente precisa, compaiono i nomi degli studenti e le date, ovvero marzo e aprile 1944, mentre il conflitto era ancora in corso e il Paese viveva uno dei suoi momenti più drammatici.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Udine Scuola

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Udine Scuola

