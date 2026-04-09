Meloni la speranza della tregua e il gelo con Netanyahu | Attacchi in Libano da irresponsabili
Il clima tra i leader europei e israeliani resta teso dopo le recenti tensioni in Medio Oriente. La presidente del consiglio ha espresso preoccupazione per gli attacchi provenienti dal Libano, definendoli irresponsabili. Nel frattempo, si susseguono le dichiarazioni di Donald Trump, che ha minacciato un attacco a tappeto e ha chiesto un cessate il fuoco rapido. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con poche certezze sulla risoluzione immediata del conflitto.
da Roma Dal terrore per l’attacco a tappeto minacciato da Donald Trump al cessate il fuoco in una sola notte. E poi dalla tregua alla repentina furia israeliana, con 50 caccia impegnati nella più vasta ondata di raid contro il Libano dall’inizio della guerra, in una sola mattina. Ormai si naviga a vista. E non solo si è perso il senso delle dichiarazioni pubbliche (con il presidente americano che è arrivato a minacciare «l’età della pietra» e la «cancellazione della civiltà» iraniana), ma pure la diplomazia e le sue regole sono soggiogate alla legge del più forte. Al punto che si annuncia una tregua, ma poi si continua con la guerra. Ed è in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Da Hormuz non sono passate navi dopo il massacro compiuto da Israele in Libano Netanyahu criminale di guerra responsabile di far vacillare la tregua. Meloni, rampogna all'ambasciatore del governo di Tel AvivAl link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https://carburanti.
Trump sacrifica il Libano per la tregua con l’Iran: Israele prosegue l’invasione. Ma Netanyahu dovrà giustificarsi con gli alleati estremistiPer almeno 15 giorni i missili smetteranno di sfrecciare sul Golfo e cadere su Iran, Israele e monarchie locali, lo Stretto di Hormuz verrà riaperto...
Temi più discussi: Pasqua: auguri di speranza e pace dalle istituzioni; Tregua in Iran, non in Libano; Offensiva di Israele in Libano: oltre 100 morti. Colpi di avvertimento contro un Lince italiano. La condanna della Meloni: Netanyahu chiarisca. Affondo di Trump contro la Nato: Ha fallito; Il Papa a cristiani in Libano, subite ingiustizie ma non perdete speranza.
Meloni, la speranza della tregua e il gelo con Netanyahu: Attacchi in Libano da irresponsabiliDal terrore per l’attacco a tappeto minacciato da Donald Trump al cessate il fuoco in una sola notte. E poi dalla tregua alla repentina furia israeliana, con 50 caccia impegnati nella più vasta ondata ... ilgiornale.it
Libano, spari israeliani su mezzi italiani. Meloni: Irresponsabili. Tajani convoca ambasciatoreColpi di avvertimento contro un convoglio Unifil. Crosetto: Onu intervenga. Schlein: La premier cosa aspetta a dire basta a Netanyahu?. È il quarto ... repubblica.it
Buongiorno da Agorà. Missili di Israele sul Libano, tregua a rischio. Oggi il discorso di Giorgia Meloni in Parlamento. Iran chiude Hormuz dopo raid dell'esercito israeliano su Beirut. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook
povero Libano. Da questa parte del mondo, sembra che gliene freghi solo al Vaticano e ai francesi x.com