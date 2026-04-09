Meloni la speranza della tregua e il gelo con Netanyahu | Attacchi in Libano da irresponsabili

Il clima tra i leader europei e israeliani resta teso dopo le recenti tensioni in Medio Oriente. La presidente del consiglio ha espresso preoccupazione per gli attacchi provenienti dal Libano, definendoli irresponsabili. Nel frattempo, si susseguono le dichiarazioni di Donald Trump, che ha minacciato un attacco a tappeto e ha chiesto un cessate il fuoco rapido. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con poche certezze sulla risoluzione immediata del conflitto.