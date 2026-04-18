A Milano si svolge oggi un evento con tre cortei: due di antagonisti e uno dei Patrioti europei, che ha organizzato una manifestazione in piazza del Duomo. Durante la giornata, gli antagonisti hanno cercato di raggiungere la zona della cattedrale, con alcuni momenti di tensione. Sono stati attivati anche gli idranti per gestire eventuali situazioni di disagio. La manifestazione si svolge in un contesto di diverse mobilitazioni nel centro cittadino.

Tre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo. La tensione alla vigilia è stata altissima: la maggioranza di Palazzo Marino ha tentato di impedire l’evento appellandosi a prefetto e questore mentre i centri sociali hanno organizzato le contromanifestazioni, che hanno obbligato il comitato per la sicurezza ad approntare un dispositivo di sicurezza molto ampio per impedire alle due parti di entrare in contatto. Qualche migliaio di persone, ordinatamente, si sono date appuntamento in corso Venezia per iniziare la breve marcia verso piazza Duomo. “Padroni...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Milano il summit dei Patrioti. Gli antagonisti tentano di arrivare in Duomo, azionati gli idranti

Notizie correlate

Tre cortei contro i Patrioti. Gli antagonisti tentano di arrivare in Duomo, azionati gli idrantiTre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo.

Leggi anche: Milano è "casa di molti popoli": così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza; Remigration Summit a Milano, la città antirazzista si mobilita contro il raduno; A Milano domani tre cortei contro il Remigration Summit dei Patrioti.

Milano blindata per il Remigration Summit della Lega: attesa in piazza DuomoNon ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri. Ci sono tanti immigrati per bene che si sono integrati e hanno le scatole piene dell'immigrazione irrego ... ilgiornale.it

Scontri tra la polizia e i cortei contro il Remigration Summit a Milano: usati idranti e lacrimogeniIdranti e lacrimogeni contro i manifestanti, mentre gli antagonisti stanno lanciando petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare ... fanpage.it

I “simpatici e democratici”… La piazza di oggi a Milano sarà la nostra miglior risposta. Vi aspettiamo alle 15 in piazza Duomo! facebook

Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com