A Milano, il 18 aprile, si terrà un summit dei Patrioti nella piazza del Duomo, nonostante i tentativi delle autorità locali di impedirlo siano stati respinti. L’evento si svolgerà comunque, attirando l’attenzione di molte persone. Nel frattempo, il Partito Democratico ha deciso di esprimere il proprio dissenso attraverso un voto, senza che ci siano state azioni di blocco ufficiali.

La piazza di Milano si prepara a ospitare il summit dei Patrioti il prossimo 18 aprile, dopo che le autorità locali hanno respinto i tentativi di bloccare l’evento. La decisione di non vietare la manifestazione in Piazza del Duomo è giunta dopo i colloqui tra il sindaco Beppe Sala e le forze dell’ordine, con la Prefettura e la Questura che hanno confermato la possibilità di svolgere l’incontro nel pieno del diritto di espressione. La linea politica di Palazzo Marino e lo scontro istituzionale. Nonostante il parere negativo ricevuto dalle autorità preposte alla sicurezza, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha deciso di non ritirare l’ordine del giorno previsto per la seduta di lunedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, summit dei Patrioti in Duomo: il Pd sfida l’evento con un voto

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Patrioti, non potendo vietare la manifestazione ora il Pd chiede il voto politicoIl 18 aprile la manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano ci sarà.