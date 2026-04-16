Milano si appresta ad ospitare questo sabato in piazza Duomo il vertice dei Patrioti europei. Per garantire la sicurezza durante l’evento, le autorità locali hanno predisposto un piano di sorveglianza rafforzato. La riunione tra i rappresentanti delle forze dell’ordine si è tenuta ieri in prefettura, durante la quale sono stati definiti i dettagli delle misure di sicurezza da mettere in atto.

Milano si prepara ad accogliere questo sabato in piazza Duomo il vertice dei Patrioti europei, un evento che ha spinto le autorità cittadine a definire un piano di sicurezza capillare dopo l’incontro tenutosi ieri in prefettura. La manifestazione, pur sollevando forti polemiche politiche, non può essere impedita per mancanza degli estremi legali necessari al divieto, costringendo l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine a una strategia di contenimento basata sulla separazione fisica dei flussi e sul monitoraggio costante del territorio. La strategia della prevenzione tra cordoni di polizia e zone separate. Il dispositivo di sicurezza delineato durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza è estremamente dettagliato e mira a neutralizzare ogni rischio di scontro diretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sotto scorta: piano blindato per il summit dei Patrioti

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