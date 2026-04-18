A Martignacco la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup in Friuli il Trophy Tour 2026

A Martignacco si svolgeranno le tappe della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, mentre in Friuli Venezia Giulia si terrà il Trophy Tour 2026. L’evento coinvolge atleti e tifosi, portando nel territorio un palcoscenico di livello internazionale. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare la regione attraverso il grande sport, attirando l’attenzione di appassionati e media provenienti da diverse aree.

Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista del grande sport internazionale con un evento capace di unire passione, storia e territorio. Il Trophy Tour 2026 porta infatti in regione due tra i trofei più prestigiosi del tennis mondiale, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, simboli dei.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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