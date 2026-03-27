Ieri, 26 marzo, al Circolo Tennis di Brindisi è stata presentata la tappa locale del Trophy Tour 2026 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La manifestazione coinvolge diverse città italiane e mostra i trofei vinti dagli azzurri nella Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup nel 2025. La tappa brindisina rappresenta una delle tappe del tour nazionale dedicato ai successi del tennis italiano.

Il Circolo Tennis Brindisi tappa del Trophy Tour 2026: esposti i trofei mondiali conquistati dall’Italia. Un evento che premia la storia e il fermento del movimento locale. BRINDISI – Presentata ieri, giovedì 26 marzo, al Circolo Tennis Brindisi la tappa cittadina del Trophy Tour 2026 promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che porta in tutta Italia i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup vinti dagli azzurri nel 2025. Un appuntamento che consente a sportivi e appassionati di vedere da vicino i simboli più prestigiosi del tennis mondiale a squadre, ospitati per due giorni nel circolo brindisino, scelto tra le realtà più virtuose per attività sportiva, numero di praticanti e qualità della scuola tennis. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Coppa Davis e Billie Jean King Cup, tappa brindisina per il Trophy Tour

Articoli correlati

Il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King Cup fa tappa al Palazzo Reale di NapoliSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Al Palazzo Reale di Napoli il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King CupIl Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha preso il via a gennaio, farà tappa nella reggia partenopea dall’8...

Aggiornamenti e notizie su Coppa Davis

Temi più discussi: Coppa Davis e Billie Jean King Cup, tappa brindisina per il Trophy Tour; Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurri; Trophy Tour, Davis e BJK tornano in Puglia; Billie Jean King Cup e Coppa Davis in mostra a Verona: le ospiteranno Scaligero e Atv ad aprile.

Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurriFa tappa al Circolo tennis di Brindisi il Trophy Tour 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) per celebrare i titoli mondiali conquistati lo scorso anno sia dalla squadra ... quotidianodipuglia.it

Matera accoglie il Trophy Tour 2026: in mostra Coppa Davis e Billie Jean King CupMatera accoglie i più prestigiosi trofei del tennis mondiale a squadre. Dal primo al 3 aprile gli spazi di Palazzo Malvinni Malvezzi ospitano l'iniziativa Trophy Tour 2026, promossa dal Circolo Tenn ... ansa.it

BrindisiTime. . LA COPPA DAVIS E LA BILLIE JEAN KING CUP A BRINDISI - facebook.com facebook

Matera accoglie il "Trophy Tour 2026": in mostra Coppa Davis e Billie Jean King Cup #ANSA x.com