Al Palazzo Reale di Napoli il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King Cup

Al Palazzo Reale di Napoli, il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King Cup arriva dall’8 al 10 febbraio. La Federazione Italiana Tennis e Padel porta la coppa nel cuore della città, offrendo ai tifosi l’opportunità di ammirarla da vicino. La mostra si svolge in un luogo simbolico e molto frequentato, attirando appassionati e curiosi. È un’occasione per vivere da vicino una parte della storia del tennis internazionale.

Il Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha preso il via a gennaio, farà tappa nella reggia partenopea dall'8 al 10 febbraio. Dopo la presentazione della prestigiosa America's Cup, nel teatro di Corte di Palazzo Reale altri due trofei internazionali, saranno esposti al Palazzo Reale di Napoli. Si tratta della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup conquistati rispettivamente dalle squadre italiane maschili e femminili al termine dello scorso anno. Il Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha preso il via a gennaio, farà tappa nella reggia partenopea dall'8 al 10 febbraio.

