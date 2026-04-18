A Induno Olona i funerali di Enzo Ambrosino l’appello del parrocco dall’altare | No alle vendette scegliete la strada della pace

A Induno Olona si sono tenuti questa mattina i funerali di Enzo Ambrosino, con la partecipazione di numerosi cittadini e familiari. Durante la cerimonia, il parroco ha rivolto un appello alla comunità, invitando a evitare vendette e a preferire la strada della pace. La funzione religiosa si è svolta nella chiesa locale, alla presenza di persone provenienti dalla zona, che hanno espresso il loro cordoglio.

Induno Olona (Varese), 18 aprile 2026 – Si sono svolte questa mattina, in una chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista colma oltre ogni capienza, le esequie di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso a coltellate nella notte di sabato 18 aprile in un episodio che continua a lasciare sgomenta l’intera comunità. Sul sagrato, fin dalle prime ore, una folla silenziosa ha accompagnato l’arrivo del feretro, mentre molti, soprattutto giovani della stessa età della vittima, sono rimasti all’esterno, impossibilitati a trovare posto. Le parole del parroco . A officiare la funzione è stato don Matteo Rivolta, che durante l’omelia ha scelto parole dirette, capaci di attraversare il dolore e la tensione accumulati in questi giorni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Induno Olona i funerali di Enzo Ambrosino, l’appello del parrocco dall’altare: “No alle vendette, scegliete la strada della pace” Notizie correlate A Induno Olona i funerali di Enzo AmbrosinoSi sono tenute questa mattina, sabato 18 aprile, nella chiesa di San Giovanni Battista le esequie del trentenne ucciso al culmine di una rissa nella... Omicidio a Induno Olona, il parroco testimone dell’uccisione di Enzo AmbrosinoInduno Olona (Varese), 14 aprile 2026 – Nuovi elementi emergono sulla violenta rissa costata la vita a Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso venerdì... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Enzo Ambrosino ucciso in una rissa a Induno Olona, arrestati due uomini; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Induno Olona, Enzo Ambrosino accoltellato a morte durante una rissa. Altri due feriti gravi: sono padre e figlio; Aggressione nella notte a Induno: feriti gravi. Induno Olona in lutto per i funerali di Enzo Ambrosino: sarà presente suo papàAlla funzione potrà partecipare anche il padre, Gennaro Ambrosino, detenuto dal 13 aprile con l’accusa di rissa aggravata, nonostante il giudice per le indagini preliminari Marcello Buffa abbia respin ... laprovinciadivarese.it L’ultimo saluto a Enzo Ambrosino: sabato i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista Induno OlonaLa comunità si stringe attorno alla famiglia: rosario alle 9.30, funerali alle 10. La tumulazione avverrà nel cimitero di Buguggiate ... varesenews.it Induno Olona si stringe attorno alla famiglia Ambrosino per l’ultimo saluto a Enzo. facebook Rissa finita nel sangue a Induno Olona, fermato un 50enne per l’omicidio di Enzo Ambrosino x.com