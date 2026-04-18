A Catania la ginecologia diventa funzione cura e qualità della vita
A Catania si è concluso il III Incontro AIGEF Sicilia dedicato alla ginecologia estetica e funzionale, tenutosi presso l’NH Catania Parco degli Aragonesi. L’evento ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diverse regioni italiane, che hanno condiviso aggiornamenti e tecniche recenti nel settore. La giornata ha coinvolto professionisti di vari ambiti, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati alla funzione, alla cura e alla qualità della vita delle pazienti.
Si è concluso a Catania, nella cornice dell’NH Catania Parco degli Aragonesi, il III Incontro AIGEF Sicilia dedicato alla ginecologia estetica e funzionale, appuntamento che ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per un confronto multidisciplinare sulle più recenti innovazioni del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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