A Catania la ginecologia diventa funzione cura e qualità della vita

A Catania si è concluso il III Incontro AIGEF Sicilia dedicato alla ginecologia estetica e funzionale, tenutosi presso l’NH Catania Parco degli Aragonesi. L’evento ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diverse regioni italiane, che hanno condiviso aggiornamenti e tecniche recenti nel settore. La giornata ha coinvolto professionisti di vari ambiti, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati alla funzione, alla cura e alla qualità della vita delle pazienti.