Brotto annuncia che l’Odevixibat rappresenta una svolta importante per i bambini affetti da sindrome di Alagille. La nuova terapia mira a ridurre il prurito colestatico, uno dei sintomi più pesanti di questa malattia. Per le famiglie, significa migliorare la qualità di vita, alleviando le difficoltà quotidiane e aiutando i piccoli a dormire meglio e frequentare la scuola con più serenità.

“Questa nuova opzione terapeutica mirata, è in grado di intervenire su uno dei sintomi più gravosi della malattia: il prurito colestatico che compromette profondamente il benessere quotidiano dei bambini e delle loro famiglie, influenzando il sonno, la crescita, la frequenza scolastica e la vita familiare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Brotto (Alagille Italia), 'Odevixibat passo fondamentale per cura sindrome di Alagille. Migliora qualità di vita pazienti e loro famiglie'

La sindrome di Alagille, malattia rara che colpisce soprattutto bambini, può ora contare su una nuova speranza terapeutica.

La sindrome di Alagille resta una sfida per i medici.

