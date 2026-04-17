Unità cinofile sul luogo del delitto per verificare il racconto di Badr | Volevo uscire dal giro della droga

Le indagini sull’omicidio avvenuto in una macelleria di via Ravegnana sono continuate con l’arrivo di unità cinofile sul luogo del delitto. La Polizia ha aperto un’altra ispezione nella giornata di venerdì all’interno del negozio, che resta sotto sequestro giudiziario. Nel frattempo, si stanno raccogliendo testimonianze e verificando il racconto di un uomo che avrebbe dichiarato di voler uscire dal giro della droga.

Non si fermano le indagini sull'omicidio avvenuto della macelleria di via Ravegnana. Nella mattinata di venerdì, la Polizia ha dato il via a una nuova ispezione all'interno della macelleria, teatro del delitto, che rimane tuttora bloccata dai sigilli giudiziari.Abbonati alla sezione di inchieste.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Omicidio, Badr dà la sua versione della lite di una violenza animalesca: "Volevo uscire dal giro della droga. Mi sono solo difeso"Ha scelto di parlare davanti al giudice e di dare la sua versione dei fatti: una ricostruzione che ribalterebbe clamorosamente il quadro... Torre Pignone, ritrovato teschio nel luogo ricerche Ruggi: indagini serrate e sopralluogo con unità cinofile.Il mistero della scomparsa di Daniela Ruggi, la giovane donna svanita da Vitriola di Montefiorino a settembre del 2024, si infittisce con un nuovo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scientifica e unità cinofila al Parco: la Questura di Monza dà lezioni di legalità; Pittioni: L'unità cinofila rischia di scomparire, errore grave di De Toni; Addestramento regionale delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco alle Rocche Bianche di Savona; Carabinieri nelle scuole con l'unità cinofila tra ispezioni e prevenzione: trovata droga. Incidente dei treni in Andalusia, le unità cinofile della Guardia Civil al lavoro sul luogo del disastro VIDEOContinuano i rilevamenti da parte della Guardia Civil ad Adamuz, in Spagna, luogo del deragliamento dei due treni dell'alta velocità spagnola che ha causato 41 vittime, 43 dispersi e 150 feriti. Per ... ilgazzettino.it Unità cinofila verso la chiusura: polemica a Udine, grave errore dell’amministrazioneUdine, polemica sull’unità cinofila: rischio chiusura dopo trasferimenti e pensionamenti. Le critiche di Pittoni. nordest24.it I carabinieri hanno perquisito tre abitazioni e un magazzino insieme alle unità cinofile che hanno subito fiutato lo stupefacente - facebook.com facebook