Unità cinofile sul luogo del delitto per verificare il racconto di Badr | Nella macelleria si spacciava

Le autorità continuano a indagare sull'omicidio avvenuto in una macelleria di via Ravegnana, dove sono stati disposti i sigilli giudiziari. Nella giornata di venerdì, sono state inviate unità cinofile nell’esercizio commerciale per verificare il racconto di un testimone, in particolare riguardo a presunti attività di spaccio all’interno del negozio. L’ispezione si è svolta all’interno del locale ancora chiuso al pubblico.

Non si fermano le indagini sull'omicidio avvenuto della macelleria di via Ravegnana. Nella mattinata di venerdì, la Polizia ha dato il via a una nuova ispezione all'interno della macelleria, teatro del delitto, che rimane tuttora bloccata dai sigilli giudiziari.Abbonati alla sezione di inchieste.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Unità cinofile sul luogo del delitto per verificare il racconto di Badr: "Volevo uscire dal giro della droga"Non si fermano le indagini sull'omicidio avvenuto della macelleria di via Ravegnana. Torre Pignone, ritrovato teschio nel luogo ricerche Ruggi: indagini serrate e sopralluogo con unità cinofile.Il mistero della scomparsa di Daniela Ruggi, la giovane donna svanita da Vitriola di Montefiorino a settembre del 2024, si infittisce con un nuovo,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scientifica e unità cinofila al Parco: la Questura di Monza dà lezioni di legalità; Pittioni: L'unità cinofila rischia di scomparire, errore grave di De Toni; Addestramento regionale delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco alle Rocche Bianche di Savona; Carabinieri nelle scuole con l'unità cinofila tra ispezioni e prevenzione: trovata droga. Incidente dei treni in Andalusia, le unità cinofile della Guardia Civil al lavoro sul luogo del disastro VIDEOContinuano i rilevamenti da parte della Guardia Civil ad Adamuz, in Spagna, luogo del deragliamento dei due treni dell'alta velocità spagnola che ha causato 41 vittime, 43 dispersi e 150 feriti. Per ... ilgazzettino.it Unità cinofila verso la chiusura: polemica a Udine, grave errore dell’amministrazioneUdine, polemica sull’unità cinofila: rischio chiusura dopo trasferimenti e pensionamenti. Le critiche di Pittoni. nordest24.it I carabinieri hanno perquisito tre abitazioni e un magazzino insieme alle unità cinofile che hanno subito fiutato lo stupefacente facebook