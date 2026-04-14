Bus fuori carreggiata a Vicchio | studenti in gita messi in sicurezza dai vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, un autobus con studenti e accompagnatori a bordo si è fermato in modo improvviso fuori dalla carreggiata lungo una strada nella zona di Vicchio, vicino a una curva. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il veicolo e garantire l’incolumità di tutti i presenti. L’incidente si è verificato mentre il gruppo si dirigeva verso la chiesa di Barbiana per una gita.

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in località Boccagnello, nel comune di Vicchio, dove un autobus con a bordo studenti e accompagnatori, diretto in gita alla chiesa di Barbiana, è parzialmente uscito dalla carreggiata in prossimità di una curva, rimanendo in una posizione instabile.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Incendio di bosco a Vicchio: vigili del fuoco impegnati tutta la notteVICCHIO – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti ieri sera (5 aprile) dalle 21 nel comune di... Sicurezza antincendio, studenti slovacchi in tirocinio al Comando dei Vigili del fuocoIl Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina apre alla formazione internazionale e ospita un gruppo di sei studenti slovacchi impegnati in...