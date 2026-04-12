Pensilina per la fermata dei bus in piazza Vittorio Emanuele sarà la soluzione definitiva?
Nella piazza Vittorio Emanuele, entro la prossima settimana sarà installata una pensilina per la fermata dei bus, con l’obiettivo di offrire riparo ai passeggeri durante le attese. La nuova struttura mira a migliorare le condizioni di comfort per chi utilizza il servizio di trasporto pubblico, anche in condizioni di pioggia o vento. L’intervento si inserisce in un intervento più ampio di potenziamento delle infrastrutture urbane.
Entro la prossima settimana verrà installata in piazza Vittorio Emanuele una pensilina per far riparare i viaggiatori dalle intemperie. Lo assicura l’assessore alla Polizia municipale e alla sicurezza stradale Carmelo Cantone. Si chiude così una vicenda cominciata nel 2019, durante la sindacatura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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