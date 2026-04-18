Un giovane architetto di 34 anni residente a Malta ha deciso di lasciare il suo lavoro per affrontare un viaggio di circa 30.000 chilometri senza soste, con destinazione la Mongolia. La sua impresa prevede di percorrere questa distanza in autonomia, senza l’ausilio di veicoli di supporto o mezzi pubblici. L’obiettivo è raggiungere la destinazione attraversando diversi paesi lungo il percorso.

Un architetto di 34 anni, residente a Malta, ha deciso di interrompere la propria routine lavorativa per intraprendere un viaggio di 30 mila chilometri verso la Mongolia. Nicholas Antignolo partirà da Ivrea con un Toyota Hilux attrezzato, attraversando l’Europa e l’Asia centrale in un percorso che punta alla scoperta di territori remoti attraverso strade sterrate e confini internazionali. La decisione non è nata da un impulso improvviso, ma da una riflessione profonda avvenuta durante le ferie natalizie. Nicholas, che attualmente vive all’estero, ha sentito il bisogno di trasformare un desiderio rimandato in una realtà concreta. Il progetto, denominato Nick Overlander, si configura come un esperimento di autosufficienza totale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 30.000 km in totale autonomia: l’impresa estrema verso la Mongolia

Notizie correlate

Tesla Roadster 2026, forse l’attesa è finita: 400 km/h e 1.000 km di autonomia"Non ci sarà mai un’altra automobile come questa, se possiamo continuare a chiamarla così".

Leggi anche: Yangwang U7: 1.000 km di autonomia con la Blade battery 2.0 di Byd