23 arresti e 13 espulsioni tra centro e periferie in 10 giorni

Nell’arco di dieci giorni, la polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli nel centro e nelle periferie della città, portando all’arresto di 23 persone e all’espulsione di 13 individui. Le operazioni hanno coinvolto zone come la Bolognina, Imola e il centro storico, e hanno riguardato principalmente soggetti con ordini di carcerazione pendenti, autori di rapine e persone che non rispettavano le misure di protezione per le donne.

Dalla Bolognina a Imola, passando per il centro storico. Ecco il bilancio dell’ultima attività di controllo del territorio della polizia di Stato, tra ordini di carcerazione pendenti, rapine in strada e una frequente violazione delle misure di protezione per le donne.Tra divieti violati e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Stretta della polizia: 13 arresti e 9 espulsioni in una settimanaControlli rafforzati tra centro e quartieri: fermati borseggiatori, ladri in cantiere, spacciatori e soggetti destinatari di ordini di carcerazione. Dal centro alle periferie, blitz antidroga: 18 arresti a RomaRoma, 7 aprile 2026 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Polizia, oltre 75mila controlli, 42 chili di droga sequestrati e 445 espulsioni: un anno di attività a Como; Accusata di essere una trafficante di esseri umani, arrestata a cavallo del confine tra Slovenia e Italia. Bologna, raffica di controlli: 23 arresti e 13 espulsioni in pochi giorniDroga, violenza, rapine, gli agenti della polizia intervengono: operazioni diffuse in tutta la città, tra sequestri di stupefacenti, ordini di carcerazione eseguiti e giro di vite sull’immigrazione ir ... msn.com