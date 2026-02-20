Stretta della polizia | 13 arresti e 9 espulsioni in una settimana

La polizia di Bologna ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di 13 persone e all’espulsione di 9 stranieri irregolari. L’intervento, svolto tra lunedì e domenica, ha coinvolto diversi quartieri della città, con controlli mirati nelle zone più frequentate. Durante le operazioni, gli agenti hanno fermato cittadini stranieri senza documenti e responsabili di piccoli reati. L’attività si inserisce in un piano più ampio di sicurezza urbana, che mira a garantire maggiore tutela ai residenti. Le operazioni continuano senza sosta.

Controlli rafforzati tra centro e quartieri: fermati borseggiatori, ladri in cantiere, spacciatori e soggetti destinatari di ordini di carcerazione. Sette irregolari nei Cpr, due rimpatriati Tredici arresti e 9 cittadini stranieri irregolari allontanati nell'ultima settimana. È questo il bilancio delle operazioni della polizia a Bologna. L'attività, volta sia al rafforzamento della sicurezza urbana che al contrasto dell'immigrazione clandestina, ha registrato operazioni su diversi fronti e quartieri cittadini. Il commissariato Bolognina-Pontevecchio ha effettuato cinque arresti in una sola giornata.