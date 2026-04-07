Dal centro alle periferie blitz antidroga | 18 arresti a Roma

Nella giornata del 7 aprile, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi interventi in varie zone della città, tra il centro e le periferie. Durante le operazioni, sono stati arrestati 18 persone sospettate di traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della capitale, con controlli mirati e perquisizioni. L’attività si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle attività illecite legate alla droga.

Roma, 7 aprile 2026 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi quadranti della Capitale, dal centro storico alle periferie. L’operazione ha portato, con il coordinamento della Procura di Roma, all’arresto di 18 persone e al sequestro di diversi chili di droga, tra cocaina, crack, hashish e marijuana. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno eseguito in diversi interventi, una serie di arresti. In Circonvallazione Clodia, i militari hanno arrestato quattro cittadini colombiani un uomo e tre donne, tutti ritenuti gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, raffica di controlli e arresti: dal tentato assalto in un bar dell’Esquilino ai blitz antidroga nelle periferieRoma, 6 marzo 2026 – Una serie di interventi dei Carabinieri ha interessato nelle ultime ore diversi quartieri della Capitale, dall’Esquilino a Porta... Roma: blitz antidroga nelle periferie, 13 persone arrestateUn'importante operazione antidroga a Roma ha portato all'arresto di tredici persone e al sequestro di sostanze stupefacenti. Temi più discussi: Pasqua: controlli dei carabinieri dal centro storico di Roma alle periferie, 7 arresti; Sicurezza e contrasto al degrado: controlli dei carabinieri portano a 7 arresti; Roma raccontata dai documentari: la città si svela tra fascino e crudeltà, dai palazzi nobiliari del centro alla periferia; L’incompiuto diritto alla salute nelle periferie di Roma - Pressenza. Pasqua: controlli dei carabinieri dal centro storico di Roma alle periferie, 7 arrestiProsegue l'offensiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro il degrado urbano e la microcriminalità anche in questi giorni di festività pasquali. (ANSA) ... ansa.it Roma, controlli dei Carabinieri per Pasqua: arresti, denunce e una coppia di Zagarolo fermata per furto sulla CasilinaPasqua sicura a Roma, controlli straordinari dei Carabinieri: 7 arresti, 10 denunce, oltre 400 persone identificate e 170 kg di rifiuti rimossi. ilquotidianodellazio.it Li coccoliamo fin da piccoli The Jungle Barber Shop, Via Francesco Cilea 13 - Infernetto (Roma) 3287310602 - facebook.com facebook #Massara e il piano per cambiare tutto: mezza #Roma ai saluti. La lista dei giocatori in bilico x.com