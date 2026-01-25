Salvini ha preso le distanze da Vannacci, mantenendo comunque il sostegno alle sue posizioni, tra cui le proteste sui temi di immigrazione e neonazismo. La tre giorni della Lega, “Idee in movimento”, si conclude domenica 25 gennaio a Rivisondoli, in provincia dell’Aquila. Un evento che, nonostante le aspettative, non ha prodotto risultati significativi, riflettendo le sfide politiche e ideologiche del partito.

“Idee in movimento”, la tre giorni targata Lega che si conclude domenica 25 gennaio a Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, non ha partorito granché. Così tocca a quell’animale politico di Matteo Salvini regalare qualche titolo con la storia, ormai esausta, del destino del partito, tra “capitani, generali, colonnelli e marescialli”, ricordando stavolta che il suo partito non è una caserma. Ma che “la forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano”. Puntini sulle i di un leader che si è visto sottrarre i migranti e la sicurezza da Giorgia Meloni, partorendo una domanda di destra-destra raccolta dalla spregiudicatezza di un generale di nome Roberto Vannacci che alle elezioni europee ha portato in dote 500 mila voti, salvo poi innescare i mal di pancia di colonnelli e marescialli, che l’exploit europeo non ha impedito ai consensi di andare altrove e al secondo partito di governo di diventare il terzo, dopo Forza Italia, dicono i sondaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: “Il 18 aprile in piazza a Milano”

Salvini all'attacco: "La famiglia è basata su un uomo e una donna. Il 18 aprile in piazza per difendere l'Occidente""Salvini ha recentemente sottolineato l'importanza della famiglia tradizionale, affermando che essa si basa su un uomo e una donna.

Assoluzione Matteo Salvini, Lega Toscana: “Giustizia è fatta”. Vannacci: “Adesso la remigrazione”La vicenda giudiziaria di Matteo Salvini si conclude con l’assoluzione definitiva della Cassazione, confermando la legittimità del suo operato come Ministro dell’Interno.

