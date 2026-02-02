Forte terremoto a San Francisco sisma di magnitudo 4,2 e 14 scosse consecutive spaventano la popolazione

Un forte terremoto ha scosso San Francisco. La scossa più intensa ha raggiunto magnitudo 4,2. In poche ore, la terra ha tremato 14 volte, con scosse più leggere che hanno fatto scattare l’allarme tra la popolazione. Molti si sono riversati in strada, nervosi, mentre le autorità ancora valutano i danni. Nessuna notizia di conseguenze gravi finora, ma l’ansia resta alta tra chi vive in zona.

