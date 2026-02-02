Forte terremoto a San Francisco sisma di magnitudo 4,2 e 14 scosse consecutive spaventano la popolazione
Un forte terremoto ha scosso San Francisco. La scossa più intensa ha raggiunto magnitudo 4,2. In poche ore, la terra ha tremato 14 volte, con scosse più leggere che hanno fatto scattare l’allarme tra la popolazione. Molti si sono riversati in strada, nervosi, mentre le autorità ancora valutano i danni. Nessuna notizia di conseguenze gravi finora, ma l’ansia resta alta tra chi vive in zona.
14 scosse di terremoto sequenziali sono state avvertite a San Francisco, la più forte è stata di magnitudo 4.2. La situazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su SanFrancisco Terremoto
Due scosse di terremoto a Catania tra Milo e Pedara, la più forte di magnitudo 2,6 avvertita dalla popolazione
Terremoto in Romagna, 2 scosse. La più forte di magnitudo tra 4.3
Due scosse di terremoto si sono registrate in Romagna alle 9.
Ultime notizie su SanFrancisco Terremoto
Argomenti discussi: Terremoto oggi a San Francisco, scossa magnitudo 4.2; Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.8 avvertita tra Catanzaro e Cosenza: epicentro a Serrastretta · LaC News24; SCOSSA DI TERREMOTO A VILLA SANT'ANGELO''NON FORTE, MA QUI RISVEGLIA LA GRANDE PAURA''; Terremoto oggi a San Francisco, scossa magnitudo 4.2.
Terremoto in Sicilia, forte scossa nel Messinese: paura tra i cittadiniForte scossa di terremoto avvertita in provincia di Messina: cittadini allarmati, la indagini sul territorio sono in corso. notizie.it
Terremoto a Messina, nuova scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Militello RosmarinoUna nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la provincia di Messina nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio. L’evento sismico si inserisce ... thesocialpost.it
Football Nfl, San Francisco si prepara ad ospitare il 60esimo Super Bowl - facebook.com facebook
A San Francisco un funerale da star per l’alligatore albino, icona della diversità x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.