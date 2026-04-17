Zverev furioso | la telecamera scopre il suo PIN privacy violata

Durante un evento sportivo a Monaco, una telecamera ha mostrato involontariamente il PIN dello smartphone di un noto tennista, causando la sua reazione arrabbiata. L’incidente ha suscitato discussioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati personali durante le trasmissioni televisive. Il tennista ha manifestato il suo disappunto nel post-partita, evidenziando come l’accaduto abbia violato la sua sfera privata. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle conseguenze dell’incidente.

Alexander Zverev ha espresso un forte scontento a Monaco dopo che una ripresa televisiva ha esposto il suo codice di sblocco dello smartphone. Il numero tre del mondo, impegnato nella difesa del titolo nel torneo tedesco, ha affrontato l'episodio durante la conferenza stampa successiva alla vittoria sul tennista argentino Gabriel Diallo, conclusasi con un netto 6-1 6-2. Il tedesco di Amburgo ha superato con facilità il primo turno contro Miomir Kecmanovic in tre set, per poi dominare l'incontro .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zverev furioso: la telecamera scopre il suo PIN, privacy violata Notizie correlate "Violata la legge sulla privacy": nei guai il consulente di Report BellaviaGian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di violazione... Deepfake pedopornografici e privacy violata, la giustizia francese si muove contro XParigi, 3 febbraio 2026 – La sede francese di X è stata perquisita questa mattina dalla sezione per la lotta contro la criminalità organizzata della... Contenuti e approfondimenti Alexander Zverev rivela: Le telecamere hanno inquadrato il codice di sblocco del mio telefono…Impegnato all’ATP 500 di Monaco di Baviera, Alexander Zverev ha sollevato un tema delicato che va oltre il campo da gioco: quello della privacy degli ... oasport.it Zverev impazzisce, le telecamere inquadrano il codice del suo telefono: Costretto a cambiarloRicordate quando l'identità della fidanzata di Sinner fu svelata per filo e per segno grazie al suo telefono? Facile: le telecamere lo pizzicarono dall'alto mentre guardava il suo I Phone e si riconob ... corrieredellosport.it