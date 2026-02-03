Deepfake pedopornografici e privacy violata la giustizia francese si muove contro X

Questa mattina, a Parigi, la polizia ha perquisito la sede di X, coinvolta in un’indagine sui deepfake pedopornografici e sulla violazione della privacy. Le forze dell’ordine, supportate dalla gendarmeria francese e da Europol, hanno agito per raccogliere prove e fermare eventuali responsabili. La vicenda mette sotto pressione il gigante del web, accusato di aver permesso la diffusione di contenuti illegali e dannosi.

Parigi, 3 febbraio 2026 – La sede francese di X è stata perquisita questa mattina dalla sezione per la lotta contro la criminalità organizzata della procura di Parigi, insieme agli agenti della gendarmeria francese e di Europol. Gli uffici parigini di X ospitano principalmente i servizi di comunicazione e pubbliche relazioni, mentre la sede giuridica della società si trova in Irlanda. La giustizia francese aveva aperto un fascicolo a gennaio del 2025, dopo alcune segnalazioni del deputato della maggioranza macronista Éric Bothorel, sul funzionamento sospetto degli algoritmi del social e affidato l’inchiesta alla gendarmeria il 9 luglio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

