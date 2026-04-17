Zverev eguaglia record di Rublev che lo deteneva da meno di 30 minuti

Zverev ha raggiunto un record che era stato stabilito da Rublev meno di trenta minuti prima. Entrambi i tennisti hanno ottenuto risultati significativi nella stessa giornata. Nel torneo di Barcellona, Rublev ha dimostrato un gioco molto convincente, conquistando una vittoria importante. La competizione continua con altri incontri che promettono di offrire ulteriori spettacoli e sorprese.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Andrey Rublev prosegue la sua ricerca del primo titolo del 2026, con una vittoria convincente su Lorenzo Sonego durante il Barcelona Open. Dopo aver iniziato il torneo con una vittoria in due set contro Mariano Navone, Rublev ha continuato la sua marcia trionfale sconfiggendo Sonego con un punteggio di 6-2, 6-3. Questo passo deciso è un chiaro segnale delle ambizioni del tennista russo, che finora ha inseguito il titolo di campione, avendo sfiorato la vittoria in diverse occasioni a Hong Kong, Doha e Dubai. La situazione si fa interessante: Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo, lasciando ora a Rublev un cammino più chiaro verso la conquista di un trofeo nell’evento ATP 500.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zverev eguaglia record di Rublev, che lo deteneva da meno di 30 minuti. Notizie correlate Lo sapete che si può già vedere l’Ecce Homo di Antonello da Messina a 30 minuti da Milano (senza fila)?Sapete che l'Ecce Homo di Antonello da Messina si può già vedere a circa 30 minuti da Milano? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'opera d'arte. Leggi anche: Zverev eguaglia un traguardo storico grazie alla vittoria schiacciante su Fonseca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'unica sfida rimasta per Sinner nei Masters 1000 per eguagliare il 'Big 3'; Zverev eguaglia record di Rublev, che lo deteneva da meno di 30 minuti.; ATP Montecarlo 2026, Sinner eguaglia il record di Djokovic ai Masters 1000: i dettagli; Zverev eguaglia un traguardo storico grazie alla vittoria schiacciante su Fonseca. Zverev eguaglia un traguardo storico grazie alla vittoria schiacciante su Fonseca.Alexander Zverev ha raggiunto per la terza volta le semifinali del Monte-Carlo Masters, grazie a una vittoria in tre set su Joao Fonseca. Il tennista tedesco ha mostrato una prestazione determinata, ... napolipiu.com L'impietoso bilancio di Alexander Zverev contro Sinner e Alcaraz: la statisticaPer il tennista tedesco i numeri contro tennisti con una classifica superiore alla sua inizia a diventare davvero allarmante ... tennisworlditalia.com Jannik Sinner è diventato l’incubo di Alexander Zverev, che con il tennista italiano ha perso otto partite consecutive. Sinner lo ha sconfitto nelle tre semifinali giocate nel 2026 - facebook.com facebook SINNER TORNA IN SEMIFINALE A MONTE-CARLO: SARÀ ANCORA SFIDA A ZVEREV! L'azzurro batte Felix Auger-Aliassime in 2 set (6-3 6-4), conquistando la 3ª semifinale consecutiva, la 48ª complessiva a livello ATP e la 16ª in un Masters 1000. Sono a x.com