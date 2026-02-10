Lo sapete che si può già vedere l'Ecce Homo di Antonello da Messina a 30 minuti da Milano senza fila?

Se vi interessa vedere l’Ecce Homo di Antonello da Messina, potete farlo già da ora a circa 30 minuti da Milano, senza dover fare lunghe file. L’opera è aperta al pubblico e pronta per essere ammirata, basta solo decidere il momento giusto per una visita veloce.

L’Ecce Homo di Antonello da Messina, uno dei dipinti più rari del Rinascimento italiano, è stato venduto all’asta da Sotheby’s per 14,9 milioni di euro.

L’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato improvvisamente ritirato dall’asta Sotheby’s.

L’antiquario Fabrizio Moretti ha svolto un ruolo importante per fare in modo che lo Stato acquistasse l’Ecce Homo di Antonello da Messina che doveva andare in asta da Sotheby’s: è stato infatti lui l’intermediario della trattativa. Ecco com’è andata: gli abbiamo - facebook.com facebook

Il governo italiano ha comprato all’asta un “Ecce Homo” di Antonello da Messina, un importante dipinto del Quattrocento x.com