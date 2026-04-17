Dopo la partita di semifinale al torneo di Monaco, Alexander Zverev ha espresso apprezzamento per la prestazione di Cerundolo. Zverev ha battuto il suo avversario e si è qualificato per la fase successiva, mentre Cerundolo ha concluso la sua corsa nel torneo. La semifinale si è svolta sul campo di Monaco, con entrambi i giocatori che hanno dato il massimo sul terreno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev ha raggiunto le semifinali del Munich Open per la quinta volta in carriera, superando Francisco Cerundolo in una sfida intensa che si è conclusa in tre set. Il tedesco, campione in carica, ha dimostrato grande determinazione e abilità nel riprendersi dopo aver perso il primo set. In un match caratterizzato da una serie di colpi spettacolari, Cerundolo ha iniziato in modo promettente, guadagnando un vantaggio iniziale di 1 set a 0. Tuttavia, Zverev ha risposto in modo assertivo nel secondo set, non concedendo nemmeno un game e pareggiando il conto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zverev applaude la performance di Cerundolo dopo la semifinale di Monaco.

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