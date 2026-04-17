A Milano, la Giunta ha deciso di rinviare temporaneamente il divieto di accesso alle moto e ai motorini nella Ztl del Quadrilatero. La misura, originariamente prevista per entrare in vigore immediatamente, sarà posticipata, consentendo ai veicoli di entrare nell'area ancora per un periodo di tempo stabilito. La decisione riguarda esclusivamente i motoveicoli e i ciclomotori, mentre non sono state apportate modifiche alle regole per le auto.

A Milano motoveicoli e ciclomotori potranno continuare ad entrare nella Ztl Quadrilatero: lo ha deciso la Giunta milanese. Le analisi effettuate da Amat dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 hanno evidenziato come moto e ciclomotori rappresentino circa il 30% dei transiti complessivi nella Ztl, con una prevalenza di spostamenti legati a esigenze di mobilità funzionale. Si tratta, in larga parte, di percorrenze dirette e compatibili con il ruolo dell’area come snodo di collegamento urbano e non di un’occupazione prolungata dello spazio. La chiusura rinviata: ecco a quando. La Giunta ha dunque rinviato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso dopo un’analisi approfondita dei flussi di traffico all’interno dell’area.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ztl Milano, per moto e motorini divieto rinviato nel Quadrilatero: ecco quando

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