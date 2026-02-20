Con lui andrei a letto La confessione inaspettata del famoso conduttore tv

Roberto Vannacci ha recentemente dichiarato: “Con lui andrei a letto”, una frase che ha sorpreso molti. La sua frase ha fatto scalpore perché si riferisce a un collega noto del mondo dello spettacolo, senza alcun riserbo. Vannacci, ex militare e ora figura pubblica, ha voluto attirare l’attenzione su un rapporto personale, senza mezzi termini. La sua uscita ha scatenato reazioni immediate sui social e tra gli addetti ai lavori. L’intervista completa sarà trasmessa questa sera in prima serata.

Nelle ultime settimane il nome di Roberto Vannacci ha occupato a lungo il dibattito politico. La decisione ufficiale di rompere con la Lega e l'annuncio della nascita di "Futuro Nazionale", il nuovo soggetto con cui il generale intende proseguire il proprio percorso pubblico, hanno provocato un vero terremoto politico. La scelta ha acceso un duro confronto nel centrodestra e diviso l'elettorato di quell'area, tra chi ha condiviso la scelta e chi invece l'ha criticata, giudicandola un tradimento. Intanto, mentre si continua a discutere delle prospettive del nuovo partito e degli equilibri che potrà ridisegnare nello scacchiere politico italiano, sul fronte mediatico si apre un caso del tutto diverso sull'ex generale: a fare rumore sono infatti alcune dichiarazioni rilasciate su di lui da Alessandro Cecchi Paone nel corso della trasmissione La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.