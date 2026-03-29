I quattro ’no’ del rettore | L’ateneo per il prof veniva prima di tutto Come lui solo Carducci

Il rettore ha espresso quattro chiarimenti riguardo alla posizione dell’ateneo, affermando che per il professore in questione l’università aveva priorità assoluta e confrontandolo con un noto poeta. Nel frattempo, si è aperto un dibattito sull’ottavo e il nono centenario dell’Università di Bologna, con riferimenti a figure storiche e a momenti di risonanza per la lunga tradizione accademica.

C’è un filo rosso che lega l’ottavo centenario dell’ Università di Bologna e il IX, l’epoca di Giosuè Carducci – chiamato quale maggior letterato italiano a risollevare le sorti di un ateneo provato dalle macerie dello Stato Pontificio – e quella di Fabio Roversi-Monaco, quel 1985 che lo vide salire sullo scranno più alto della galassia di via Zamboni. "Anche allora, come cent’anni prima, l’Università di Bologna viveva un periodo di difficoltà, caratterizzato da un forte indebitamento e da un piano inclinato che la vedeva scivolare verso un ruolo di secondo piano – rievoca Luciano Nigro, autore della biografia ’Fabio il magnifico’ (Vallecchi Edizioni) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I quattro ’no’ del rettore: "L’ateneo per il prof veniva prima di tutto. Come lui solo Carducci" Articoli correlati Intervento del rettore di Siena: "L’Ateneo da qui non si muove"Dopo il mancato accreditamento ministeriale nel mese di febbraio a causa di problemi di sicurezza antincendio e antisismica della sede universitaria... Università, il rettore D’Antonio: “Riporteremo l’ateneo nel centro di Salerno”L’Università degli studi di Salerno punta a rafforzare nuovamente il proprio legame con il capoluogo. Aggiornamenti e notizie su I quattro 'no' del rettore L'ateneo per... Temi più discussi: I quattro ’no’ del rettore: L’ateneo per il prof veniva prima di tutto. Come lui solo Carducci; Maturità 2026, l’anno dei Nobel italiani: Pirandello e Deledda guidano il toto-tracce; In città il Sì vince di 1.164 voti: Piacenza unica macchia in regione. Via Carducci ai ‘privilegiati’. Tolti altri quattro postiNuova ordinanza del Comune e transenne, in totale spariti venti spazi per favorire un film. Commercianti esasperati: Ci rimettiamo solo noi. Se questa è una via, se questo è il modo. Ancora divieti ... ilrestodelcarlino.it Che exploit per il liceo Carducci. Ottenute quattro lodi e tredici 100Pioggia di cento e cento e lode al Liceo classico linguistico Carducci e allo scientifico Barsanti e Matteucci. Due scuole che si confermano tra le eccellenze del nostro territorio. Il Carducci, fiore ... lanazione.it "C'è una poesia che ti aspetta" Casa Carducci a Bologna 13 aprile 2026, 18:00 incontro con Silvia Vecchini Apre il nuovo ciclo di appuntamenti I saggi dì, rassegna curata da Hamelin associazione culturale e Attraverso - Libreria indipendente per l'infanzia e l' - facebook.com facebook