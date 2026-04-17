Zaiana la baia sventrata con la forza che nessuno ancora riesce a sistemare

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha richiesto nuovamente in Commissione Ambiente un’audizione sulla spiaggia di Baia Zaiana a Peschici. La visita alla baia, che si trova in condizioni di degrado, ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti politici, che vogliono conoscere lo stato attuale del confronto tra gli enti coinvolti nella gestione del sito. La richiesta mira a chiarire i passaggi amministrativi e le eventuali decisioni prese finora.