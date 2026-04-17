Zaiana la baia sventrata con la forza che nessuno ancora riesce a sistemare
La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha richiesto nuovamente in Commissione Ambiente un’audizione sulla spiaggia di Baia Zaiana a Peschici. La visita alla baia, che si trova in condizioni di degrado, ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti politici, che vogliono conoscere lo stato attuale del confronto tra gli enti coinvolti nella gestione del sito. La richiesta mira a chiarire i passaggi amministrativi e le eventuali decisioni prese finora.
La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone torna a chiedere in Commissione Ambiente l’audizione sulla spiaggia di Baia Zaiana a Peschici, per capire a che punto sia il confronto tra gli enti interessati.Nella richiesta si chiede si audire l’assessora all’Ambiente Debora Ciliento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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