Una lettera aperta alle istituzioni denuncia episodi di abusi avvenuti a Baia Zaiana, chiedendo che il luogo diventi un esempio di resilienza e di impegno contro le ingiustizie. Nel testo vengono dettagliati i fatti accaduti e si invita a intervenire per tutelare la comunità locale e valorizzare la zona come simbolo di lotta e rinascita. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità sulla situazione e a promuovere azioni concrete.

Nella lettera, Baia Zaiana viene indicata come uno dei luoghi più preziosi e fragili del paesaggio garganico e come un caso emblematico del rapporto tra legalità, tutela dell’ambiente e credibilità delle istituzioni. Rizzi ricostruisce la cronistoria degli interventi abusivi realizzati nel corso degli anni: dallo spianamento delle dune e dall’apertura illegale di una strada sul costone roccioso tra il 2011 e il 2013, fino al sequestro dell’area nel 2018 dopo la realizzazione di una strada lunga 135 metri con muri controterra, cordoli e scalini in calcestruzzo, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e sismici, ricadente nel Parco Nazionale del Gargano e in una Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Abusi a Baia Zaiana, lettera aperta alle istituzioni: “Fatene un simbolo dell’Italia che non si arrende”

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