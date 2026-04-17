Yildiz professione meteorina

Un tempo, Rete 4 ospitava numerose giovani che si dedicavano alla meteorologia, diventando spesso protagoniste di programmi dedicati alle previsioni del tempo. Queste ragazze, in gran parte di bella presenza, presentavano quotidianamente i bollettini meteo per attirare l’attenzione del pubblico e ottenere maggiore visibilità. La loro presenza era frequente e caratterizzava molti spazi della rete, creando un fenomeno noto come “meteorine”.

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