' La professione della signora Warren' a Vallisa

La Compagnia Diaghilev torna a confrontarsi con uno dei grandi classici della drammaturgia moderna e lo fa con una nuova produzione che mette al centro la forza della parola e la complessità del presente. Dal 17 marzo al 12 aprile, nell’auditorium Vallisa di Bari, per la stagione «Teatro Studio 2026» sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, andrà in scena «La professione della signora Warren» di George Bernard Shaw, con la regia di Alessandro Machìa e l’interpretazione di Antonio Carella, Emilio Lagrotta, Francesco Lamacchia, Paola Martelli, Paolo Panaro e Caterina Petrarulo (la consulenza ai costumi, realizzati da Annamode Costumes Roma, è di Annalisa Di Piero). 🔗 Leggi su Baritoday.it

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